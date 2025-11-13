Le ministère du tourisme et de l’artisanat a mis en garde jeudi, les Tunisiens désirant effectuer le petit pèlerinage (l’Omra), contre des individus ou des bureaux organisant ce rite sans autorisation.

Il les a appelé, dans un communiqué, à s’adresser exclusivement aux agences de voyages catégorie “A” et possédant l’accréditation du ministère pour l’organisation de l'”Omra”.

Elle a souligné l’obligation de contracter un contrat spécifiant la nature des services proposés et les obligations de chacune des deux parties.

Le département met à la disposition du public le numéro vert 80 100 333

L’email:boc@mta.state.tn

Ainsi que le bureau des relations avec le citoyen 71 120 401 et le site du ministère pour consulter la liste des agences de voyages accréditées:www.tourisme.gov.tn