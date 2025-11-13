L’Office National de l’Assainissement (ONAS) a consacré une enveloppe de 17 millions de dinars pour la réhabilitation de 3 stations d’épuration à Zaghouan, Zriba et El Fahs.

Les travaux portent notamment sur l’entretien des canalisations et la rénovation des équipements, de manière à améliorer la qualité des eaux traitées pour les exploiter davantage dans l’irrigation agricole, selon le directeur régional de l’assainissement à Zaghouan, Mahmoud Lahdhili.

Il a souligné à l’Agence TAP que le coût de ce projet englobe 6 MD pour les travaux programmés au niveau de la station de Zaghoun, 9 MD pour la station d’El Fahs et 2 MD pour la station de Zriba.

La même source a rappelé que la capacité de traitement auprès de la station de Zaghouan s’élève à environ 2800 mètres cubes par jour, celle d’El Fahs est de 2000 mètres cubes par jour alors que celle de Zriba est estimée à 1800 mètres cubes par jour.