L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF), annonce le lancement de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week) 2025, qui se tiendra du 17 au 22 novembre à son siège, à Tunis.

Cet événement, célébré dans plus de 180 pays, vise à stimuler l’innovation et l’esprit d’initiative. Pour sa 18e édition consécutive en Tunisie, l’IACE propose un programme riche et gratuit, conçu pour outiller les porteurs de projets et les entrepreneurs, indique l’Institut sur ses réseaux sociaux.

Au cœur du programme : une table ronde intitulée « Génération IA : L’ADN du nouvel entrepreneur tunisien », prévue le mercredi 19 novembre. Cette session explorera comment l’intelligence artificielle transforme les compétences, les modèles économiques et les stratégies des entrepreneurs tunisiens, en mettant en lumière les nouveaux profils émergents du secteur

La semaine proposera également une série d’ateliers pratiques et gratuits sur des thèmes essentiels tels que le Design Thinking, l’entrepreneuriat vert, le marketing digital, la gestion financière ou encore le reporting ESG. Conçues pour être directement applicables, ces sessions permettront aux participants d’acquérir des outils concrets pour développer, structurer et financer leurs projets.

La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2025 s’annonce ainsi comme un rendez-vous incontournable pour la communauté entrepreneuriale tunisienne, offrant une plateforme unique de formation, de réseautage et de réflexion sur l’avenir de l’entrepreneuriat à l’ère du numérique.