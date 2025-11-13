La 20e édition du Colloque Scientifique International en Finance et Assurance (CSIFA XX) se tiendra à Djerba du 21 au 23 décembre 2025 pour analyser l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur le paysage des affaires, en explorant ses opportunités et ses risques.

Placé sous le thème « Business in the New Era of AI: Challenges and Threats » (L’entreprise à l’ère de l’IA : Défis et Menaces), cet événement réunira universitaires, professionnels, décideurs et étudiants. Les travaux porteront sur les défis éthiques, réglementaires et organisationnels posés par l’IA, ainsi que sur ses applications dans la finance, le management et le développement durable.

Dans une page Facebook dédiée à cet événement, le colloque est organisé par un réseau de laboratoires de recherche tunisiens et marocains, en collaboration avec des associations professionnelles et avec le soutien de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Sud-Est.

Cette rencontre abordera notamment les défis techniques et organisationnels liés à l’adoption de l’IA, ses enjeux éthiques et réglementaires, ses impacts socio-économiques, la finance et la comptabilité, le management et le leadership, la durabilité, ainsi que des études sectorielles.

En vue d’une participation inclusive, l’événement se déroulera principalement en présentiel, mais une option en ligne sera offerte aux jeunes chercheurs et aux participants internationaux pour une meilleure accessibilité.