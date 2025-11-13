La troisième édition des Rencontres sectorielles, dédiée aux filières mécanique et métallurgie, se tiendra le mercredi 26 novembre 2025 à Sfax, à l’initiative du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME).

Organisées autour de trois tables rondes thématiques, ces rencontres ont pour objectif d’identifier les besoins urgents du secteur, de formuler des recommandations concrètes et de renforcer les partenariats industriels entre les acteurs publics, privés, universitaires et les start-ups, indique le CETIME dans son compte Facebook. Elles constituent une plateforme unique dédiée à l’innovation collaborative dans ces filières stratégiques, conçue pour valoriser les expertises locales et accélérer le co-développement industriel en Tunisie.

Un des temps forts de cette journée sera la signature d’une convention de partenariat entre le CETIME et la Tunisian Automotive Association (TAA), visant à renforcer la synergie entre la recherche technique et l’industrie automobile nationale.

Cet événement est organisé en partenariat avec la Tunisian Automotive Association (TAA), le Cluster Mecatronic, le cluster Adaptative Mechanisms & Evolution (MECADEV), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).