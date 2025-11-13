La sélection tunisienne de taekwondo s’est envolée jeudi pour Doha afin de participer au Tournoi international du Qatar, réservé aux catégories minimes et cadets, filles et garçons. La compétition se déroulera du 14 au 17 novembre.

Une délégation emmenée par Mohamed Brahmi

Sous la direction de l’entraîneur Mohamed Brahmi, la délégation tunisienne comprend quatorze athlètes répartis entre les catégories minimes et cadets. Cinq jeunes représenteront la Tunisie chez les minimes, tandis que neuf athlètes évolueront chez les cadets.

Les minimes tunisiens en lice

Les représentants tunisiens dans la catégorie minimes sont : Arij Labidi, Eya Mansouri, Chahd Guesmia, Iyed Salaoui et Mejdeddine Tlili.

Ces jeunes espoirs visent à acquérir de l’expérience internationale et à se mesurer à des adversaires venus de plusieurs pays.

Les cadets et cadettes à Doha

Chez les cadets et cadettes, la sélection regroupe : Kenza Selmi, Ilef Alaya, Abrar Joubali, Sarra Selmi, Mohamed Oussama Jlida, Malek Mokrani, Youssef Ouederni, Haider Rezaïgui et Abderrahmane Boudhina.

Le tournoi offrira à ces jeunes athlètes une occasion précieuse de se préparer aux prochaines échéances continentales.