Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaid, a présidé mercredi à la cité des sciences à Tunis, une cérémonie de signature d’accords relatifs aux projets de recherche dans le domaine environnemental, dans le cadre du programme “Mobidoc pour les recherches post- doctorales”, en présence du directeur de la coopération internationale à la délégation de l’Union Européenne en Tunisie Tomas Aschwanden et du directeur général de l’agence nationale de promotion de la recherche scientifique Chedly Abdelli.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre d’un projet visant à appuyer la recherche scientifique dans le domaine environnemental, mis en œuvre par l’agence nationale de promotion de la recherche scientifique avec un financement de l’Union Européenne, selon un communiqué du ministère.

Le ministre de l’enseignement supérieur a souligné, à cette occasion, que ces accords illustrent l’engagement de la Tunisie en faveur de la recherche appliquée, de l’innovation et de la valorisation des résultats de la recherche scientifique, précisant que son département accorde depuis des années un intérêt accru aux liens entre la recherche scientifique et le développement économique et social.

Le ministre a indiqué que la Tunisie a franchi un palier déterminant en matière de développement scientifique après avoir réussi à établir une infrastructure unifiée et à se doter de compétences reconnues au niveau international, rappelant que notre pays occupe la 14e place mondiale (parmi 133 pays en 2024) en matière de production scientifique.

Il a précisé que le mécanisme “Mobidoc Green” contribuera à aider les jeunes chercheurs à accéder au marché de l’emploi, ajoutant que les projets sélectionnés s’inscrivent dans les axes suivants: la lutte contre les changements climatiques, l’économie circulaire et la gestion et la valorisation des déchets, les énergies renouvelables, l’utilisation efficace de l’énergie, la conservation de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, l’urbanisation et les villes durables.