L’Orchestre Philharmonique Les Solistes de Mégrine a annoncé les temps forts de sa saison artistique 2025–2026. Réunissant des musiciens confirmés et jeunes talents, l’orchestre, placé sous la direction du maestro Achref Bettibi, promet une saison variée marquée par plus de huit concerts mêlant répertoires classique, arabe, occidental et traditionnel, en collaboration avec plusieurs invités tunisiens et étrangers.

Le coup d’envoi sera donné au mois de décembre prochain au Théâtre municipal de Tunis avec Anime Symphony. Le premier rendez-vous de l’année 2026 suivra en janvier, avec Tarab Symphony.

Le mois de février accueillera deux spectacles : “Le talent au bout des doigts” au Théâtre municipal de Tunis, puis “Le public chante l’amour” à la salle Le 4ème Art. En avril, les mélomanes voyageront entre deux univers : “L’âme de l’Allemagne en musique” au 4ème Art et une “Soirée Tchaikovsky” au Théâtre municipal de Tunis.

Tout au long de la saison, plusieurs jeunes chefs prometteurs issus de la classe de direction d’orchestre du maestro Achref Bettibi auront l’opportunité de participer à certains concerts et de diriger l’ensemble sur scène, affirmant ainsi la mission de transmission et de formation que s’est donnée l’Orchestre Philharmonique Les Solistes.