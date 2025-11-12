L’Ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a rencontré, ce mercredi à Tokyo, Takuya HIRAI, membre éminent du Parti libéral-démocrate (LDP) et ancien ministre de la transformation numérique.

Sur sa page officielle Facebook, l’Ambassade précise que cette rencontre, tenue au siège du Parlement japonais, intervient en prévision de la célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, établies en 1956.

Au cours de cette rencontre au Parlement japonais, les deux parties ont réaffirmé la solidité des liens d’amitié entre les deux pays et convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de la digitalisation, de l’innovation et du soutien aux start-ups tunisiennes. Un accent particulier a été mis sur la promotion des exportations tunisiennes vers le Japon, avec une attention spéciale portée à l’huile d’olive tunisienne.

Les deux interlocuteurs ont exploré les pistes d’une coopération ciblée avec la préfecture de Kagawa, ville natale de Takuya Mirai et foyer de l’île de Shodoshima, réputée pour ses oliveraies et considérée comme le principal centre de production d’olives au Japon.