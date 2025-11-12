La Commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle(PMN) des entreprises a approuvé, mercredi, 12 novembre 2025, 3 dossiers d’entreprises industrielles pour un montant global d’investissement dépassant 83 millions de dinars (MD) et des subventions d’environ 10 MD.

Ces entreprises opérant, essentiellement, dans les secteurs des industries divers et des industries pharmaceutiques, a fait savoir le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

La réunion de la commission a permis, également, d’adopter les travaux de la commission restreinte du PMN tenue, le 4 novembre 2025. Il s’agit d’approuver 26 dossiers de mise à niveau d’investissements d’une valeur de 51 MD et des subventions de 9 MD.

De même, la commission a adopté 67 dossiers d’investissements technologiques prioritaires d’une valeur totale dépassant 7 MD et des subventions d’environ 2,5 MD.