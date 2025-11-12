Le projet “Lomjati” destiné aux élèves de l’école primaire de Telmine dans la délégation de Kébili-nord a pris fin.

Ce projet est initié par le Commissariat régional de l’éducation, l’Office des œuvres scolaires, le Groupement de développement agricole Val d’Oasis et l’Association “Balades Solidaires”.

La cheffe du groupement Val d’Oasis, Imen Ismaili a indiqué à l’Agence TAP que cette initiative vise à assurer une alimentation écoresponsable et durable en milieu scolaire basée sur la valorisation des produits oasiens et à promouvoir l’autonomisation économique des femmes en milieu rural.

Elle a ajouté que les écoliers de Telmine ont bénéficié de repas sains et équilibrés et de produits du terroir préparés par les ouvrières agricoles du groupement, permettant de réduire les déchets des industries agroalimentaires.

La même source a formulé l’espoir de voir ce projet s’étendra, prochainement, à d’autres établissements scolaires de la région.