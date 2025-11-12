Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a mis l’accent sur le rôle de la diplomatie tunisienne dans la mise en œuvre de la politique étrangère de la Tunisie.

Cette politique, a-t-il dit, vise à instaurer des relations de coopération et de partenariat diversifiées avec les pays amis et frères ainsi et au sein des organisations, groupements et espaces économiques internationaux et régionaux sur la base de la triloogie souveraineté nationale, respect mutuel et partage des intérêts.

Lors d’une plénière commune consacrée à la mission du département des Affaires étrangères tenue, mardi, au Palais de Bardo, Nafti a affirmé que la diplomatie tunisienne fait partie intégrante de l’action gouvernementale de l’État tunisien et opère en symbiose avec les autres organes y relevant.

Il a expliqué que l’objectif ultime de cette diplomatie est de développer des solutions répondant aux besoins de la Tunisie dans divers secteurs économiques et commerciaux, notamment les transports, le logement, la santé, l’éducation, l’emploi, l’énergie et le droit à un environnement sain à travers la promotion de la coopération internationale dans ces domaines.

Cette coopération, a-t-il encore ajouté, vise à dénicher des financements avantageux pour les projets de développement de l’infrastructure, tels que les usines de dessalement des eaux de mer, les stations d’épuration, les hôpitaux, les routes, les pistes vicinales ainsi que les raccordements aux réseaux de distribution d’eau et d’assainissement.

Il a également évoqué le rôle de la diplomatie tunisienne dans la promotion du rôle des compétences tunisiennes dans le développement national et le renforcement de la dimension économique à travers des actions diplomatiques visant à raffermir efficacement les partenariats économiques avec les différents pays au service des intérêts de la Tunisie.

Evoquant les relations de coopération entre la Tunisie et la Libye dans les secteurs économique et commercial, le ministre a indiqué que notre pays est résolu à faciliter la circulation des biens et des passagers au point de passage frontalier de Ras Jedir.

Pour ce faire, Nafti a affirmé que la Tunisie œuvre activement à la transformation de ce point de passage en une zone économique intégrée, un projet en cours de discussion avec le Secrétariat du COMESA.

Nafti a, dans contexte, ajouté la Tunisie est déterminée à diversifier et à enrichir ses relations avec les différents pays du continent, en particulier, le Canada et les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, compte tenu des importantes opportunités que ces marchés offrent pour la promotion des produits tunisiens tels que l’huile d’olive et les phosphates.

Il a, par ailleurs, souligné que son département poursuit la diversification et le renforcement des partenariats de la Tunisie, notamment avec la Chine, avec laquelle les relations connaissent un regain de dynamisme grâce au Forum sur la coopération sino-africaine et les réunions bilatérales entre les ministres et les responsables chinois.

Traitant de la question de la migration irrégulière, Nafti a précisé que la Tunisie refuse catégoriquement d’être un pays de transit, d’installation ou de débarquement pour les migrants irréguliers.

Néanmoins, a-t-il nuancé, elle restera toujours attachée au respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, estimant que les migrants irréguliers sont “victimes” des systèmes économiques de leurs pays et des réseaux de traite des êtres humains.

Face à ce phénomène d’ampleur mondiale, Nafti a affirmé que la Tunisie a opté pour un traitement responsable de ce fléau dans le respect du droit international.

Preuve à l’appui, a-t-il poursuivi, elle a revu à la hausse sa contribution financière à l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin de soutenir un programme de retour volontaire des migrants à leurs pays d’origine.

Ce programme, a dévoilé le ministre, a permis à plus de 19 000 migrants de regagner leurs pays d’origine jusqu’au 1e octobre 2025, ajoutant que notre pays poursuit la coordination avec les pays voisins pour rapprocher les vues et prendre des mesures communes à même d’endiguer la migration irrégulière.

Répondant aux interrogations des députés sur la question palestinienne, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné que cette cause demeure une priorité absolue pour la diplomatie tunisienne et un pilier de sa politique étrangère.

Il a indiqué, à ce propos, que la Tunisie n’a ménagé aucun effort, depuis les premiers jours de l’agression sioniste pour exprimer sa solidarité absolue envers le peuple palestinien lors des différentes manifestations régionales et internationales à travers l’adoption d’une position claire allant au delà de la simple condamnation des atrocités sionistes pour plaider en faveur de la redevabilité de leurs auteurs devant la Cour pénale internationale.

Nafti a saisi l’occasion pour rappeler la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et son soutien absolu au peuple palestinien dans le recouvrement de ses droits légitimes et inaliénables et l’établissement d’un État pleinement souverain et indépendant sur l’ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.