Le Festival international du film des droits de l’homme “Human Screen Festival – Karama Tunisie” a ouvert, mardi soir à la Cité de la Culture de Tunis, sa dixième édition, placée sous le signe de Gaza et dédiée à la photographe palestinienne Fatma Hassouna, tuée lors d’un bombardement en avril dernier.

Le documentaire iranien « Put Your Soul on Your Hand and Walk », réalisé par Sepideh Farsi en collaboration avec Hassouna, a inauguré cette édition organisée du 11 au 15 novembre sous le thème “Rights Are Indivisible”.

Le film retrace la résistance des femmes palestiniennes à travers le regard de la photographe, devenue symbole de courage et de mémoire. Tourné à Gaza par Hassouna elle-même, le documentaire est né d’un échange à distance avec la réalisatrice iranienne. Présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, il revient sur les derniers mois de la vie de la jeune photojournaliste, tuée avec dix membres de sa famille dans une frappe aérienne.

« Dix ans de combat culturel pour la dignité humaine », a déclaré la directrice du festival, Rim Ben Mansour, rappelant que cette édition est dédiée à Gaza, « boussole de la conscience humaine ». Elle a souligné que « le cinéma garde le pouvoir d’ouvrir des fenêtres sur la conscience et la résistance, par l’image et la parole ».

La soirée d’ouverture, organisée à la salle Tahar Cheriaa, a été marquée par une prestation de Dorsaf Hemdani, avec son spectacle « Voix de la liberté », rendant hommage aux chants engagés dédiés au peuple palestinien et aux luttes pour la liberté.

Au programme figurent 55 œuvres issues de 32 pays, dont la Tunisie, le Liban, la France, la Suisse, le Brésil et l’Espagne, invitée d’honneur. Les compétitions de fiction et de documentaire regroupent quinze longs métrages, trente courts et dix films d’animation abordant la liberté, la justice sociale, les droits des réfugiés, la mémoire des guerres et l’égalité des genres.

Un atelier de critique cinématographique et un colloque sur les droits de l’homme figurent parmi les activités parallèles de cette édition anniversaire.

Créé en 2014 par l’association culturelle ACTIF, le Human Screen Festival s’est imposé comme une plateforme majeure du cinéma des droits humains en Tunisie et dans le monde arabe.