La commission régionale de pilotage du bien « Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » a approuvé, mardi à Médenine, le document d’orientation pour la gestion des zones de l’île classées sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023.

Ce document, qui sera adopté comme outil réglementaire à partir du 21 novembre, définit les principes de gestion, de préservation et de mise en valeur du bien de Djerba, avant sa transmission aux services de l’Institut national du patrimoine (INP).

Élaboré sur une période de huit mois dans le cadre d’un partenariat entre des architectes et l’INP, le texte vise à organiser les interventions d’aménagement et les opérations d’urbanisation dans le périmètre classé et sa zone tampon. Il servira de base à l’élaboration du plan de sauvegarde et de réhabilitation du bien.

La nouvelle stratégie de gestion distingue plusieurs zones selon leur densité d’occupation afin de préserver la valeur universelle exceptionnelle de Djerba, fondée sur un mode d’urbanisation insulaire unique et sur l’organisation traditionnelle du territoire en quartiers et maisons typiques.

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial lors de la 45ᵉ session du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), en septembre 2023 à Riyad, le bien en série « Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire » est constitué de sept zones de l’île et de vingt-quatre monuments.

Cette inscription consacre la singularité de l’aménagement insulaire de Djerba, marqué par un modèle de peuplement dispersé, un usage durable des terres et des ressources marines, et une cohabitation harmonieuse entre communautés.

Le gouvernement tunisien œuvre, en coordination avec le ministère des Affaires culturelles et toutes les parties concernées, à renforcer la protection juridique et la gestion du site, notamment à travers la mise en place de plans de sauvegarde et de réhabilitation ainsi que la création de zones protégées pour les ensembles ruraux et urbains de l’île.

La Tunisie compte neuf sites classés au patrimoine mondial dont 8 sites culturels et un site naturel, à savoir le Parc National d’Ichkeul (1980), La Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988), le Site de Dougga (1997) et l’Ile de Djerba (2023).