Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) informe les exportateurs tunisiens de l’huile d’olive que les autorités jordaniennes ont annoncé l’ouverture du marché pour l’importation d’huile d’olive extra vierge au titre de la campagne 2025/2026.

Et de préciser dans un communiqué publié, mardi, que le quota d’importation concerne des quantités prévisionnelles allant jusqu’à 10 000 tonnes, avec un conditionnement en emballages de 1 à 4 litres maximum.

« Le quota de chaque importateur jordanien sera défini après études et validation de sa demande d’importation », a précisé le CEPEX.

Les importations seront effectuées par étape sur la base de quotas qui seront attribués aux opérateurs jordaniens publics et privés et selon des exigences administratives et techniques respectant les normes jordaniennes.

Il est à noter que les pays concernés par l’importation d’huile d’olive sont les pays membres du Conseil Oléicole International.