Les services du commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Siliana, ont procédé, au cours des deux derniers jours, au lâcher de 2 500 à 3 000 coccinelles mexicaines dans plusieurs délégations, dans le cadre de la lutte biologique contre la cochenille.

Cette opération a été effectuée sur des surfaces cultivées en figues de barbarie dans les localités de Jmilet et Jalleb (20 ha) et les régions de Njaymia (5 ha) et Chabella (10 ha) de la localité Smirat-sud à Errouhia, a indiqué, mardi, à l’Agence TAP, le responsable de la direction des arbres fruitiers au CRDA, Khaled Badereddine.

Un lâcher supplémentaire de coccinelles visant à chasser les foyers de cochenilles a été assuré dans les délégations de Makther (oued-Ouzafa) et Kesra (Hammam-Kesra), d’après la même source.

Cette opération de lutte contre la propagation de cochenilles du cactus a été réalisée par le CRDA, l’Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem et les associations “Soli et Green” et “Tounes Clean Up”.