Un accord de financement d’un montant de 430 millions de dollars (environ 1,4 milliard de dinars) visant à accompagner le Programme d’amélioration de la fiabilité, de l’efficacité et de la gouvernance énergétiques tunisiennes (TEREG) vient d’être conclu entre le gouvernement tunisien et la Banque mondiale (BM).

D’une durée de cinq ans, le TEREG vise à soutenir la Tunisie dans la mise en place d’un approvisionnement électrique durable, fiable et abordable, a indiqué la BM dans un communiqué publié, mardi.

Il contribuera à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à renforcer la performance de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et à améliorer la gouvernance globale du secteur.

Aligné sur la stratégie de transition énergétique actualisée du gouvernement, le programme TEREG vise également à attirer les investissements privés et à réduire l’intensité carbone de la production d’électricité, tout en garantissant un accès fiable à l’électricité pour les ménages et les entreprises.

Concrètement, le programme TEREG devrait permettre à la Tunisie de progresser vers ses objectifs de mobilisation de 2,8 milliards de dollars d’investissements privés pour l’ajout de 2,8 gigawatts de nouvelles capacités solaires et éoliennes d’ici 2028, tout en générant plus de 30 000 emplois, principalement durant la phase de construction des projets d’énergie renouvelable.

Il contribuera, également, à réduire de 23% les coûts d’approvisionnement en électricité, à améliorer le taux de recouvrement des coûts de la STEG, qui passerait de 60 % à 80 %, et à diminuer les subventions de 2045 milliards de dinars.

« En favorisant le développement des énergies renouvelables, le programme TEREG contribuera à renforcer la position de la Tunisie dans le domaine des énergies propres, à créer des opportunités économiques et à assurer la sécurité énergétique à long terme », a souligné le chef des opérations de la BM pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio.

« Ce projet illustre la solidité de notre partenariat avec la Tunisie et appuie ses objectifs de développement durable » a-t-il ajouté.

« Il s’inscrit dans la continuité de notre engagement de longue date dans le secteur énergétique tunisien et vient compléter des initiatives en cours, telles que le Projet d’intégration électrique Tunisie-Italie (ELMED), le Projet d’amélioration du secteur énergétique, ainsi que les services de conseil de la Société financière internationale (IFC) et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), en cohérence avec le Cadre de partenariat avec la Tunisie et les engagements du pays au titre de l’Accord de Paris», a encore rappelé le responsable.

« Il s’agit du premier projet à bénéficier du Cadre d’incitations financières de la Banque mondiale, un projet par ailleurs récompensé pour son envergure et ses bénéfices à long terme, en reconnaissance de son impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a expliqué Amira Klibi, spécialiste senior de l’énergie à la Banque mondiale et chef d’équipe du projet.

Les réformes soutenues par le programme, notamment, la réduction des pertes techniques et commerciales et l’augmentation de la part des énergies renouvelables, devraient permettre d’améliorer de manière pérenne les performances opérationnelles et financières du secteur, rendant l’électricité plus abordable et plus fiable pour les ménages et les entreprises à travers tout le pays », a-t-elle ajouté.