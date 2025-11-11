La première intervention de chirurgie robotique en Tunisie dans la spécialité de la chirurgie digestive a été réalisée avec succès, mardi matin, à l’hôpital universitaire Charles-Nicolle de Tunis.

D’une durée de 45 minutes, l’opération a consisté en l’extraction de la vésicule biliaire d’une patiente de 38 ans.

Supervisée par l’équipe médicale du service de chirurgie « B », cette première a eu lieu dans la nouvelle salle de chirurgie robotique récemment mise en service au sein de l’établissement hospitalier.

Le chef du service de chirurgie « B », Ramzi Nouira, a qualifié cette étape de « tournant majeur », indiquant que le pays passe ainsi de la chirurgie laparoscopique à la chirurgie robotisée, ouvrant la voie à des interventions plus complexes et plus précises.

Selon lui, la chirurgie robotique permet de réaliser des opérations avec davantage de précision, moins de saignements et moins de complications postopératoires, tout en réduisant la durée d’hospitalisation et la pression sur les établissements de santé.

Installé récemment à l’hôpital Charles-Nicolle, le robot sera principalement utilisé pour des interventions habituellement effectuées par laparoscopie, notamment la résection du côlon ou l’ablation partielle du foie.

Acquis auprès de la Corée du Sud dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale, le robot a fait l’objet d’une formation de deux semaines au profit d’une équipe médicale tunisienne dans ce pays. Une équipe coréenne s’est également déplacée à Tunis pour assurer l’installation et la formation du personnel médical et paramédical.

Ramzi Nouira a souligné que cette réussite est le fruit du travail d’une équipe intégrée, rappelant que « l’être humain reste aux commandes du robot du début à la fin de l’intervention », celui-ci n’étant qu’un outil visant à renforcer la précision et l’efficacité de l’acte chirurgical.