Les travaux du projet de dessalement d’eau couvrant les délégations de Menzel Bouzaïane, Meknassi et Mezzouna, ont atteint un taux d’avancement de plus de 70%, pour un coût global estimé à 46 millions de dinars.

Le chef du district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Sidi Bouzid, Haïthem Allagui, a précisé à l’Agence TAP que les forages prévus sont déjà opérationnels, en attendant l’achèvement du projet dans un délai maximal d’un an.

Le projet comprend le forage de dix puits, la réalisation d’une station de dessalement à Meknassi d’une capacité de 4 000 m3 par jour, quatre stations de pompage, un bassin d’évaporation, ainsi que la pose de 80 kilomètres de conduites.

Il prévoit également la mise en place d’unités de désinfection, d’un système de télégestion, de travaux d’électrification, outre l’acquisition de terrains et d’équipements hydrauliques et électromécaniques.