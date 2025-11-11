L’Ambassade de Tunisie à Budapest organise, ce mercredi 12 novembre, une journée d’information en ligne destinée à promouvoir les opportunités d’investissement en Tunisie auprès de sa communauté établie en Hongrie et en Slovaquie.

Cet événement, qui se déroulera de 14h00 à 16h00 (heure de Tunis), a pour objectif principal de présenter les incitations à l’investissement et les mécanismes d’accompagnement offerts par les programmes gouvernementaux “CREATIVE TUNISIA” et “PERSPECTIVES”, peut-on lire dans le communiqué rendu public sur la page Facebook de l’ambassade.

Les participants pourront s’informer sur les différents mécanismes de soutien et les financements dédiés aux Tunisiens résidant à l’étranger (TRE). Les représentants de ces programmes détailleront les dispositifs disponibles pour investir dans le secteur des industries traditionnelles ou pour développer d’autres types de projets économiques en Tunisie.

Cette initiative est menée en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), via son programme “MOBI TRE”, et l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE).