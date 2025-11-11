Le budget alloué à la mission spéciale du ministère de la Défense Nationale au titre du projet du Budget de l’Etat pour l’année 2026 est estimé à environ 6322 ,738 millions de dinars, soit une hausse de 13% par rapport au budget 2025.

Lors de la séance plénière du Parlement, mardi, les représentants des commissions de la défense, de la sécurité et des forces armées du règlement intérieur au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ainsi que de l’immunité et des affaires juridiques au Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont justifié cette hausse par l’augmentation des dépenses d’investissement à hauteur de 47% par rapport à l’année 2025.

Ils ont précisé que ces dépenses seront destinées au profit des programmes et des projets relatifs aux développement des compétences militaires ainsi que de l’infrastructure.

Dans un rapport commun, les représentants des commissions ont ajouté que les projets programmés s’inscrivent dans le cadre de la politique générale du pays à savoir la lutte contre le terrorisme, la contrebande et l’immigration irrégulière.

Ainsi, la hausse du budget permettra l’acquisition et la maintenance des équipements militaires en vue d’une meilleure protection des frontières et par la même, assurer l’opérationnalité des forces militaires.

Selon le rapport, la mission de la Défense Nationale comprend quatre programmes : trois opérationnels et un de contrôle et de soutien.

Le budget au titre de l’année 2026 allouera 58 % au programme d’intervention militaire, 20 % au programme de soutien technique et logistique, 11 % au programme de prise en charge du personnel militaire et 11 % au programme de contrôle et de soutien.

L’année 2026 sera marquée par plusieurs recrutements au sein des forces armées, dont 3 500 prévus pour les académies militaires, 859 recrutements dans diverses spécialisations non offertes dans les académies militaires au profit des institutions régies par le Code de la comptabilité publique outre 186 autres recrutements.