Après La Marsa, Ain Draham et Sfax, EnviroFest Tunisia (Festival du film environnemental de Tunisie) revient à Tunis et pose ses valises à la Cité de la Culture Chedly Klibi du 15 au 17 novembre 2025. Cet événement, à la croisée de l’écologie, de l’art et de la citoyenneté, prévoit une série de projections cinématographiques à la salle Tahar Chériaa de la Cinémathèque tunisienne, avec des œuvres venues des quatre coins du monde.

Le public pourra ainsi découvrir le long métrage documentaire “Ocean with David Attenborough” (Grande-Bretagne), le film d’animation “La Tortue rouge” de Michael Dudok de Wit (France, Belgique, Japon), le documentaire “La Rivière” de Dominique Marchais (France), le court documentaire tunisien “Les Enfants de Fatma” d’Abdelhamid Bouchnak, ainsi que “Seeds”, un moyen métrage documentaire de Fathia Kedhir. Seront également projetés le film de science-fiction et d’animation “Mars Express” de Jérémie Périn (France), le documentaire “The Last Tourist” de Tyson Sadler (Canada/USA) et le long métrage documentaire “Sparschwein” de Christoph Schwarz (Autriche).

Le Village écoresponsable, installé les 15 et 16 novembre de 11h00 à 18h00, offrira un espace d’échanges et de découvertes autour de l’éducation environnementale, de la biodiversité, de l’éco-design, de l’upcycling et de l’économie circulaire. Ateliers pratiques, animations interactives, expériences éco-innovantes et découvertes locales rythmeront ces journées. Le public pourra également assister à des présentations culinaires et profiter de dégustations de produits bio et du terroir.

Les enfants auront, quant à eux, leur propre espace avec le programme Envirofest Kids, qui proposera des ateliers ludiques et des séances d’initiation au tri, à la sélection et au recyclage du plastique.