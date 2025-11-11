Les indicateurs touristiques du gouvernorat de Nabeul affichent une embellie significative depuis le début de l’année, en termes de nombre de visiteurs, selon les données communiquées par le commissaire régional au tourisme, Wahid Ben Fraj.

Il a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, que, jusqu’au mois d’octobre 2025, la région Nabeul-Hmmamet a accueilli quelque 820 mille touristes, totalisant plus de quatre millions de nuitées, soit une progression de plus de 5% par rapport à la pareille période de l’année dernière.

“La saison est réussie à tous points de vue”, a-t-il affirmé, soulignant la constance du flux touristique qui “confirme désormais l’attractivité de la région tout au long de l’année, bien au-delà de la seule période estivale”, d’après Ben Fraj.

Cette dynamique repose sur la diversification de l’offre touristique, axée notamment sur les produits alternatifs tels que le tourisme culturel, de bien-être, sportif et de golf, un segment prisé par une clientèle à fort pouvoir d’achat, aussi bien tunisienne qu’étrangère, a souligné Ben Fraj.

Il a ajouté que les zones de Nabeul et Hammamet comptent 13 structures d’hébergement alternatives, réparties entre résidences rurales et maisons d’hôtes, un mode d’accueil de plus en plus convoité.

Les intentions d’investissement dans ces hébergements alternatifs sont, selon lui, en nette croissance au cours des dernières années, témoignant de l’intérêt croissant pour un tourisme plus durable et plus enraciné dans le patrimoine local.