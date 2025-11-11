Une délégation de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a participé aux travaux de la deuxième session ordinaire de l’année 2025 du Parlement panafricain qui se tient à Midrand, en Afrique du Sud, du 3 au 14 novembre 2025.

La deuxième session de cette année est placée sous le signe “Justice pour les africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations”, rapporte un communiqué de l’ARP.

Lors de sa participation, la délégation parlementaire tunisienne a eu l’occasion d’exprimer la position de la Tunisie sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de la 2e session et de donner un aperçu des efforts déployés par notre pays pour promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale au service de l’intégration africaine.

Les participants à la deuxième session ordinaire de 2025 du Parlement panafricain ont approuvé le projet de loi type sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.

Ils ont également examiné des projets de loi type sur la protection des sols, le droit à la nationalité et l’élimination de l’apatridie en Afrique.

En marge des travaux de l’actuelle session, les participants ont assisté à des ateliers portant sur des questions sur la lutte contre la famine en Afrique et les stratégies de communication efficace pour renforcer la bonne gouvernance à l’ère des réseaux sociaux.