Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, au siège du département, Bill Bazzi, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance l’accréditant en qualité de nouvel Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Tunisie.

La rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des liens historiques unissant les deux pays, ainsi que la volonté commune de les consolider et de diversifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines sécuritaire, économique, commercial, académique, scientifique et technologique ainsi que dans les secteurs du tourisme et du transport, au profit des deux peuples tunisien et américain, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, le diplomate américain s’est félicité des relations historiques établis entre la Tunisie et les Etats unis d’Amérique, réitérant la volonté de son pays de diversifier et d’élargir les domaines de coopération économique et commerciale ainsi que les opportunités de partenariat.

Il a fait part de sa disposition à contribuer au renforcement des perspectives prometteuses pour les acteurs économiques des secteurs public et privé des deux pays, ajoute le communiqué.