Le projet de budget allouÃ© Ã la mission de l’environnement dans le cadre du projet de budget de l’Ã‰tat pour l’exercice 2026, a enregistrÃ© une hausse de prÃ¨s de 10 %, a soulignÃ© le ministre de lâ€™Environnement, Habib Abid, prÃ©cisant qu’environ 90 % du budget de son dÃ©partement est destinÃ© Ã l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Abid a indiquÃ©, lors d’une sÃ©ance commune, tenue, lundi, entre la commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’Ã©nergie et de l’environnement au Parlement et la commission des secteurs productifs au Conseil National des RÃ©gions et des Districts(CNRD), consacrÃ©e Ã la discussion du budget 2026 du ministÃ¨re de l’Environnement, que la vision du dÃ©partement de lâ€™environnement pour la mission environnementale est passÃ©e d’une perspective gÃ©nÃ©rale Ã une phase opÃ©rationnelle.

Il sâ€™agit dâ€™Ã©laborer un plan environnemental pour chaque gouvernorat qui rÃ©pond Ã toutes les demandes, a-t-il expliquÃ©.

Le ministre de lâ€™environnement a, Ã©galement, passÃ© en revue les principales prioritÃ©s de son dÃ©partement, dont essentiellement, la rÃ©habilitation des installations d’assainissement, l’amÃ©lioration de la qualitÃ© des eaux usÃ©es et leur valorisation, le dÃ©veloppement du systÃ¨me de gestion et de valorisation des dÃ©chets, ainsi que la rÃ©habilitation et la protection du littoral contre l’Ã©rosion, la rÃ©duction de la pollution, la protection de l’environnement et la prÃ©servation de la biodiversitÃ©.

Par ailleurs, Abid a mis en exergue l’appui du PrÃ©sident de la RÃ©publique au secteur de l’environnement, avec la tenue, au cours de cette annÃ©e, de trois conseils ministÃ©riels dÃ©diÃ©s Ã ce secteur.

Il a insistÃ© sur le succÃ¨s du ministÃ¨re de lâ€™environnement en matiÃ¨re de changement de la perception gÃ©nÃ©rale de la mission environnementale, affirmant qu’elle ne se rÃ©duit pas Ã la propretÃ© mais englobe la lutte contre la pollution et la dÃ©sertification, la valorisation des dÃ©chets, la protection du littoral et la prÃ©servation de la biodiversitÃ©.

En vue de gÃ©nÃ©raliser les services d’assainissement, le ministre de lâ€™environnement a fait savoir que 127 stations d’Ã©puration fonctionnent 24 heures sur 24 sans interruption.

Et de poursuivre que des mesures ont Ã©tÃ© prises Ã cet Ã©gard, notamment, le renforcement du taux de raccordement au rÃ©seau public d’assainissement, de la capacitÃ© de traitement des eaux, la rÃ©habilitation et l’extension des stations d’Ã©puration, ainsi que l’amÃ©lioration de la qualitÃ© des eaux traitÃ©es pour leur valorisation et leur rÃ©utilisation, en utilisant un traitement tertiaire. Lâ€™objectif est dâ€™atteindre un taux de 26 % d’eaux rÃ©utilisÃ©es dans les secteurs agricole et industriel.

Â«Le ministÃ¨re de lâ€™environnement Å“uvre Ã renforcer le partenariat avec le secteur privÃ© dans ce domaine Â», a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne, la rÃ©duction de la pollution due au phosphogypse, Abid a expliquÃ© que prÃ¨s de 8 mille hectares du golfe de GabÃ¨s sont polluÃ©s par cette matiÃ¨re organique, ce qui a eu un impact nÃ©gatif sur la faune marine.

Il a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de cesser le dÃ©versement de phosphogypse dans le golfe de GabÃ¨s de s’inspirer de l’expÃ©rience de Taparura (Sfax), et dâ€™Å“uvrer Ã la prÃ©paration d’une Ã©tude pour le dragage de 9 000 hectares de fonds marins afin d’amÃ©liorer la situation environnementale.