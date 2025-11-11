Le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid a appelé à conjuguer les efforts dans les filières de l’huile d’olive, des dattes et des agrumes pour réussir les opérations de stockage et de commercialisation, compte tenu de l’importance des récoles de ces produits.

Intervenant lors de la conférence régionale “cinquième district” consacrée, lundi, à Douz, à la question de la commercialisation des dattes et de l’huile d’olive, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la commercialisation des dattes et de l’huile d’olive sur le marché local vu l’importance de leur rôle socio-économique dans le pays

Il a fait savoir, dans ce cadre, que son département œuvre en collaboration et en coordination avec tous les intervenants à appuyer la valeur ajoutée des producteurs via l’intensification des programmes d’encadrement, de formation et d’appui, outre la simplification des procédures du commerce extérieur et les efforts visant à faciliter l’accès aux nouveaux marchés notamment en Asie, et ce, tout en favorisant la diversification de l’offre.

Il a fait savoir que les sociétés de commerce international ont été structurées dans le cadre d’un nouveau dispositif juridique leur permettant d’élargir leurs activités. Et d’ajouter que la révision du cadre réglementaire régissant les interventions du Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) a été achevée, et ce, dans le but d’améliorer l’efficience de ses interventions et de faciliter les procédures en faveur des entreprises tunisiennes exportatrices. Il a souligné également la révision du décret numéro 1743 de l’année 1994 fixant les modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, pour consacrer davantage le principe de transparence et d’équité des chances entre tous les opérateurs économiques.

Le ministre a rappelé, également, de la restructuration d’Easy Export, un projet pilote de la Poste Tunisienne visant à dématérialiser les formalités relatives au commerce extérieur et de l’intérêt porté au renforcement de la présence de la Tunisie dans toutes les initiatives arabes et africaines au niveau du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

De son côté, le directeur du Groupement interprofessionnel des dattes (GID) de Kébili, Iyadh Ben Hamed a souligné l’importance de la filière des dattes, rappelant que la superficie de production est estimée, actuellement, à plus de 40 mille hectares avec une récolte d’environ 400 mille tonnes de dattes. Il a fait remarquer qu’en dépit de la croissance enregistrée en termes du nombre des marchés, les quantités exportées demeurent stables. Et d’ajouter que l’abondance de la production parallèlement à l’avancement de la date du mois de Ramadan à causé certaines difficultés au niveau de la commercialisation des dattes.

Ben Hamed a passé en revue par ailleurs un nombre de propositions formulées par la commission de commercialisation et de promotion relevant du GID, citant à titre d’exemple la nécessité de faciliter l’opération de transport des dattes à partir des zones de production vers les autres gouvernorats, et ce, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les autres parties concernées.

Il s’agit, également, de la facilitation des opérations de stockage des dattes pour une période d’au moins 10 moins pour préserver la qualité de la récole et l’intensification des campagnes de promotion sur le marché intérieur via l’adoption de prix compétitifs.

Il a recommandé aussi d’intervenir auprès des banques pour faciliter l’accès des exportateurs aux financements et de mettre à jour et d’appliquer la circulaire relative au soutien de l’opération de stockage destinée aux petits agriculteurs.

Il a préconisé de commercialiser des quantités de dattes à travers les amicales des d’Etat et des établissements publics à des prix préférentiels pour booster la consommation locale et d’élaborer un programme spécifique pour la promotion des dattes via les mutuelles et les associations à caractère commercial pour diversifier les circuits de distribution et soutenir l’économie sociale et solidaire.

Il a appelé également à examiner la possibilité de subventionner les exportations des dattes destinées au marché américain, compte tenu des droits de douane supplémentaires imposés sur certains produits tunisiens.