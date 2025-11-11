La Tunisie a marqué une participation remarquée à la 35ᵉ édition du Salon international du tourisme et du voyage de Montréal (SITV), qui s’est tenu du 7 au 9 novembre, grâce à un pavillon dédié à la promotion de la destination tunisienne et de ses atouts comparatifs sur le marché canadien.

Ce pavillon a été inauguré par l’ambassadeur de Tunisie au Canada, Lassaad Boutara, en collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT). La cérémonie s’est déroulée en présence de représentants du consulat de Tunisie à Montréal, du Centre international tunisien de l’économie culturelle numérique et de la compagnie nationale de transport aérien.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion d’une destination alliant authenticité et modernité. À cette occasion, les représentants tunisiens ont échangé avec des professionnels du secteur — tour-opérateurs, agences de voyages et médias spécialisés — sur les perspectives de renforcement de la coopération touristique entre la Tunisie et le Canada.

Selon les informations publiées sur la page officielle de l’ambassade de Tunisie au Canada, le pavillon a offert aux visiteurs une expérience immersive, notamment grâce à des dispositifs numériques permettant une découverte virtuelle des sites historiques et culturels majeurs du pays. L’espace a également été animé par des performances artistiques et artisanales mettant en valeur la créativité et l’authenticité de la culture tunisienne.

Fortement fréquenté tout au long du salon, le stand tunisien a été largement apprécié pour la qualité et la diversité de son offre, renforçant la visibilité de la Tunisie comme destination touristique alliant tradition, modernité et innovation.