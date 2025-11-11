L’acteur, scénariste et réalisateur tunisien Dhafer L’Abidine a souligné l’importance du lien avec le public et de la compréhension du monde qui l’entoure. Il a expliqué que cette compréhension permet aux artistes d’être plus sensibles aux événements, non seulement au sein de leur propre communauté, mais aussi à l’échelle mondiale. Il a affirmé que cette sensibilité et cette conscience des enjeux humains sont ce qui permet à un film, ou à toute œuvre artistique, de rayonner et d’être projetée aux quatre coins du monde, transcendant les frontières locales et contextuelles, pourvu que cela mette en avant les valeurs humaines universelles.

“Nous devons écrire des histoires capables de voyager dans tous les pays et d’être présentées dans les salles de cinéma de tous les continents.” a-t-il ajouté, lors de sa participation, en tant qu’invité à la 44e Foire internationale du livre de Sharjah, où il a rencontré vendredi des lecteurs et des visiteurs lors d’une table ronde intitulée “De l’interprétation à l’écriture : les artistes racontent l’histoire” , aux côtés de l’acteur égyptien Khaled El Sawy et de l’acteur et producteur de théâtre émirati Ahmed Al Jasmi. Dans un dialogue, animé par la journaliste Nada Al Shaibani, présence d’un large public dans le hall principal du de la Foire, cette rencontre permis aux invités de faire part de leurs opinions, expériences et leur passage entre l’univers du jeu d’acteur, du cinéma et du scénario à celui de l’écriture sous ses diverses formes.

Les invités ont exprimé leur intérêt pour le monde de l’écriture et son apport sur leur parcours professionnel. Dhafer L’Abidine a expliqué que son expérience en tant que scénariste émanait de sa passion pour la narration. Il a souligné l’importance de l’écoute, notamment celle des membres des équipes de production, des réalisateur, acteurs et scénaristes. Il a également insisté sur la nécessité de posséder des qualités tout aussi essentielles à savoir l’empathie et le sens de l’humain. Il a ajouté que son expérience lui avait appris à écouter les autres et à faire de l’équipe une véritable contribution au projet.

Il a évoqué l’importance du talent, ajoutant : “Nous devons aussi croire en nous et en notre capacité à écrire des textes qui transcendent les frontières.”, rappelant que le film ” Sofia” dont il avait écrit le scénario il y a douze ans et réalisé pour une coproduction tuniso-britannique, mais qu’il n’avait jamais à l’époque l’occasion d’être produite, lui a permis au fil du temps d’acquérir une précieuse expérience cinématographique. Dhafer L’Abidine a évoqué son expérience en tant que scénariste, ayant écrit les scénarios de trois films, en plus d’en avoir été le réalisateur et l’acteur. Il déclare ” Écrire était pour moi un besoin impérieux d’exprimer une passion et de raconter l’histoire sous un angle particulier. L’histoire d’un personnage vue de son point de vue est différente de celle dictée par le réalisateur.”

À propos de son travail, il ajoute ” je voulais raconter ces trois scénarios que avec le cœur, car ce sont des histoires personnelles”, en référence à ses films “Ghodwa”, “To my son” et ” Sofia”.

Evoquant les avancées technologiques, il a souligné la nécessité de soutenir l’industrie dramatique, de développer les écoles de cinéma et de multiplier les ateliers spécialisés au sein des établissements scolaires afin de former les étudiants et de leur transmettre la passion du cinéma, en insistant par ailleurs sur l’importance de l’honnêteté dans l’écriture : « On peut écrire de la comédie, du drame, ou tout autre genre, mais l’essentiel est d’écrire avec sincérité, sans se contenter de suivre l’actualité ou les tendances.» Il a nié toute influence de sa carrière d’acteur sur son travail d’écriture ou de réalisation.

L’acteur et producteur Ahmed Al Jasmi a, pour sa part, expliqué que la responsabilité partagée quant au succès d’une œuvre, ajoutant que cette responsabilité incombe à tous, à savoir l’auteur, l’acteur, le réalisateur ainsi que l’équipe technique au théâtre.

Interrogé sur la question de savoir si le marché actuel est plus ouvert aux bons auteurs ou aux noms qui garantissent le succès d’une œuvre, il a affirmé que seul l’art authentique perdure et qu’il ne faut pas penser uniquement en termes commerciaux ni suivre les tendances. Il estime que le public d’aujourd’hui est plus averti et plus cultivé qu’avant qui sait aisément distinguer le bon du mauvais.

L’acteur Khaled El Sawy, a réaffirmé, quant-à lui, son lien étroit avec le monde de l’écriture. Le public a pu découvrir les talents et la créativité de cette star, à la fois acteur, dramaturge et poète, lorsqu’il a récité des extraits d’un poème en arabe dialectal égyptien. L’acteur, vedette de cinéma et de théâtre, et auteur de plusieurs pièces, mémoires et autres ouvrages El Sawy, a évoqué des aspects méconnus de sa vie du grand public. Il a révélé qu’il écrit de la poésie en arabe classique et dialectal et qu’il a composé de nombreuses chansons. Il a déclaré : “Je ne peux pas vivre sans écrire. J’écris constamment et je consigne mes expériences quotidiennement. Je ne peux pas vivre sans écrire ni sans être acteur”. Il a exhorté les familles et parents être à l’écoute de leurs enfants, à soutenir leurs choix et à les encourager à poursuivre leurs rêves, que ce soit dans le théâtre, les arts, le sport ou tout autre domaine. L’important, a-t-il souligné, est de cultiver les talents et de respecter les choix des enfants, en mettant de côté les idées préconçues et les stéréotypes que certains entretiennent au sein de la société à propos des arts ou d’autres domaines.

El Sawy a rejeté l'idée de dicter le goût du public, soulignant que la désapprobation du public à l'égard d'une pièce de théâtre ou de toute œuvre artistique n'implique pas l'arrogance du créateur ni une accusation d'incompréhension de la part du public. Elle nécessite, au contraire, une introspection et une tentative de comprendre les attentes, les aspirations, les intérêts et les préoccupations du public.