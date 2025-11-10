Le programme pilote de maîtrise d’énergie dans 87 mosquées au gouvernorat de Tozeur avance à un rythme soutenu, a indiqué, le représentant régional de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), Imed Triki, à l’Agence TAP.

Il a ajouté que les travaux d’une valeur de 2,7 millions de dinars sont réalisés à 50%, précisant que la phase d’installation des systèmes de production d’énergie solaire photovoltaïque a été achevée.

Un appel d’offre a été lancé pour mettre en place de nouveaux dispositifs d’éclairage économique et assurer le bon fonctionnement du système de gestion de l’énergie photovoltaïque, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, un programme de généralisation de l’installation des panneaux solaires photovoltaïques (PROSOL ELEC) sera réalisé en faveur de 4 mille ménages, dont la consommation électrique annuelle ne dépasse pas 1200 kwh.

Le représentant régional de l’ANME, Imed Triki, a fait savoir que l’équipement des mosquées en énergie solaire devrait permettre de couvrir entre 70 et 80% de leur consommation d’électricité, ainsi qu’une couverture de 100% pour les familles bénéficiaires du programme social PROSOL ELEC.

Il a expliqué que ce programme pilote de transition énergétique s’inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à rendre le gouvernorat de Tozeur une région éco-responsable.

A noter qu’un programme de distribution de 30 mille lampes économiques a été lancé afin de réduire la consommation de l’électricité dans la région.