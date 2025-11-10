La saison des semis dans le gouvernorat de Siliana, a atteint 30% des surfaces céréalières, 79% des fourragères et 20% des légumineuses.

Le responsable des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Mohamed Taher Azouz, a indiqué à l’Agence TAP, lundi, que les besoins de la région en semences sélectionnées s’élèvent à 65 300 quintaux répartis entre 30 200 quintaux pour le blé dur, 6040 quintaux pour le blé tendre et 950 quintaux pour l’orge.

Il a ajouté que 59% des semences de qualité supérieure ont été mises à la disposition des agricultures de la région.

Le quota de la région en semences d’orge ordinaires s’élève à 25 mille quintaux 5 549 quintaux ont été fournis, ainsi que 20 mille du phosphate super 45 et 24 mille quintaux de phosphate de diammonium (DPA).

Les superficies céréalières programmées pour la saison agricole 2025-2026 sont estimées à 155 500 ha, réparties entre 80 mille ha de blé dur, 70 mille ha d’orge, 5 mille ha de blé tendre et 500 ha de triticale.