Mené deux fois au score, Stuttgart a renversé Augsbourg (3-2) dimanche grâce à un doublé de Deniz Undav. Ce succès permet à l’équipe de Sebastian Hoeness de consolider sa place parmi les poursuivants du Bayern Munich, toujours intouchable en tête du championnat.

Un scénario haletant au Neckar Stadion

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu. Dès la 8ᵉ minute, Fabian Rieder a ouvert la marque pour Augsbourg. Stuttgart a répliqué dix minutes plus tard grâce à un penalty transformé par Maximilian Mittelstädt (18ᵉ). Mais les visiteurs ont repris l’avantage par Han-Noah Massengo à la 26ᵉ minute, avant que Deniz Undav ne relance les siens à la 39ᵉ.

En seconde période, Stuttgart a poussé pour forcer la décision. L’attaquant germano-turc, déjà buteur avant la pause, a offert la victoire aux siens à la 80ᵉ minute, confirmant sa belle forme du moment.

Stuttgart dans le groupe des poursuivants

Avec 21 points, le VfB Stuttgart rejoint le Borussia Dortmund, qui conserve la troisième place à la différence de buts (+9 contre +5). Le RB Leipzig reste deuxième avec 22 points. Derrière ce trio, le Bayer Leverkusen (20 points) et Hoffenheim (19 points) complètent un peloton resserré, désormais à trois points d’écart.

Le Bayern toujours solide leader

Malgré un match nul concédé sur la pelouse de l’Union Berlin (2-2), le Bayern Munich reste invaincu et creuse l’écart avec ses rivaux. Les Bavarois comptent désormais six points d’avance sur Leipzig, leur plus proche poursuivant.