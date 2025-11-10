L’organisme de microfinance, Enda Tamweel, va accorder des prêts d’une valeur globale de 40 MD pour permettre aux agriculteurs de financer leurs projets en mal de ressources financières.

Parmi les projets concernés par ce financement, figurent l’élevage, la culture céréalière, la pêche, la pisciculture, la culture et la récolte des olives, ainsi que la culture d’arbres fruitiers, de légumes et de dattes.

Selon un communiqué publié récemment par l’organisme, les prêts agricoles se caractérisent par une flexibilité de paiement adaptée aux revenus saisonniers de l’agriculteur.

Pour plus de détails se rapportant à ce programme de financement, Enda Tamweel met à la disposition des personnes concernées un numéro vert gratuit : 80100349