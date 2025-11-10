Une enveloppe de 2,4 millions de dinars a été consacrée par le ministère de la jeunesse et de l’enfance au projet de réaménagement et d’extension du complexe sportif des jeunes de Zaghouan en vue de créer de nouveaux clubs et aménager une salle omnisport.

Cette enveloppe servira également, à l’aménagement du restaurant et de la cuisine, à l’embellissement de l’entrée de l’établissement ainsi qu’à la construction d’un mur de clôture à l’arrière du bâtiment qui donne sur la forêt, a précisé à l’Agence TAP, Samira Khalfa, commissaire régionale de jeunesse et du sport.

Cette somme prévue initialement dans le budget du ministère de 2019, à été ajustée pour tenir compte de la hausse des coûts. La seconde partie du projet qui portera ensuite sur l’aménagement du centre d’hébergement en vue d’augmenter sa capacité d’accueil, fera l’objet d’un appel d’offre qui sera lancé prochainement par les services de l’équipement.