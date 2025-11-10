La Tunisie entamera la réalisation du plus grand projet de reboisement baptisé «la ceinture verte », en 2026, a annoncé, dimanche, le ministre de l’Environnement, Habib Abid.

Il a ajouté lors de la manifestation organisée par la Banque nationale des gènes, à l’occasion, de la célébration de la Fête Nationale de l’Arbre, qu’il s’agit d’une bande visant à protéger le pays contre l’avancée du sable, en vue de valoriser le patrimoine environnemental tunisien.

“Ce projet fait partie des points inclus dans le Plan de Développement 2026-2030, visant à promouvoir le domaine environnemental et à établir les plans nécessaires pour faire face aux défis climatiques en Tunisie”.

Et de poursuivre que la ceinture verte s’étendra du gouvernorat de Gabès à celui de Gafsa, en passant par les gouvernorats de Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid. « Ce projet sera une opportunité pour valoriser les produits du terroir et augmenter les espaces verts par le reboisement ».

Le ministre de l’environnement a, également, souligné que les deux tiers de la superficie géographique de la Tunisie sont des espaces verts. La répartition géographique du pays comporte un tiers de forêts et de pâturages, un autre tiers pour la production agricole, et un dernier tiers constitué par le désert.

Concernant le reboisement, Abid a souligné que la direction Générale des Forêts a réussi à planter plus de 7 mille arbres, et ce, dans le cadre de l’intensification des campagnes de reboisement.

La célébration de la Fête de l’Arbre a enregistré la plantation d’une série d’arbres dans la zone reliant la Banque nationale des Gènes dans la capitale à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Par ailleurs, une sélection de plats révélant les saveurs naturelles du patrimoine génétique tunisien a été présentée, à cette occasion.

Les participants à cet événement ont passé en revue les principaux défis auxquels est confronté l’environnement en Tunisie, soulignant la nécessité de renforcer la communication et de diffuser les connaissances sur le rôle des ressources génétiques des arbres dans le développement durable.