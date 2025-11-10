L’Office des Œuvres Universitaires pour le Nord (OOUN) organise, en collaboration avec le Pôle de l’Étudiant Entrepreneur de l’Université de la Manouba, le 1er Hackathon sur l’entrepreneuriat social (Hackath’OOUN – Étudiants et Entrepreneuriat Social).

Selon une publication sur la page officielle de l’OOUN, le Hackathon aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 2025 à la Cité des Sciences à Tunis (CST).

Cet événement innovant rassemblera des étudiants passionnés, des mentors, des experts et des acteurs du monde socio-économique autour de défis à impact social, en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Une convention de coopération entre l’OOUN et l’Université de La Manouba sera signée en marge de cet évènement, indique le Pôle de l’Étudiant Entrepreneur de l’Université de La Manouba sur sa page officielle.

Des ateliers thématiques et d’accélération sont également au programme. Ils porteront sur le design thinking, le Lean Canevas, l’Intelligence Artificielle et le Streamlit, l’accès au marché (Go To Market), la gestion financière et la préparation au Pitch.