La campagne oléicole a démarré dans le gouvernorat de Médenine au début de ce mois, a fait savoir le commissaire régional au développement agricole à Médenine, Ammar Jamaï.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que 30 huileries ont déjà commencé à travailler depuis l’ouverture de la saison en attendant d’atteindre une centaine d’huileries.

Il a, en outre, signalé que la récolte de cette année est estimée à 90.000 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 18.000 tonnes d’huile.

Selon la même source, les prix restent instables et s’établissent, à titre indicatif, entre 250 et 350 millimes le kilogramme d’olives.

Ammar Jamaï a fait remarquer que plusieurs séances de sensibilisation et d’orientation ont été organisées au profit des agriculteurs et des propriétaires d’huileries, dans le but de garantir une bonne qualité d’huile surtout que la région dispose de capacités importantes, notamment en matière d’oléiculture biologique.

Le gouvernorat de Médenine compte environ 5,6 millions de pieds d’oliviers répartis sur une superficie de 208.000 hectares. La délégation de Zarzis constitue la principale zone de production, malgré la baisse enregistrée cette saison, qui a entraîné un recul de la production globale du gouvernorat, passant de 105.000 tonnes d’olives la saison précédente à 90.000 tonnes cette année.

Le gouvernorat se distingue par la présence d’une antenne de l’Office national de l’huile, dotée d’une importante capacité de stockage et d’un laboratoire permettant l’analyse de l’huile.