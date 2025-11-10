La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) organise la participation tunisienne au Sommet Africain de l’Exportation et de l’Importation (AEIS 2025), qui se tiendra à Rabat, les 1 et 2 décembre 2025.

“L’AEIS 2025 est une plateforme stratégique dédiée à l’intégration et à la performance du commerce africain. Le sommet vise à générer des partenariats durables, à renforcer les échanges intra-africains, et à connecter les entreprises aux mécanismes de financement et d’investissement mondiaux. Les thèmes centraux incluent le financement commercial, la logistique, et la transformation numérique”, précise la CCIS.

Et d’ajouter qu'”un atout majeur caractérise cette édition, c’est la participation de plus de 130 sociétés libyennes opérant dans divers secteurs”.

“Les participants bénéficieront de l’attribution d’une table dédiée au sein de l’espace réservé par la CCI de Sfax, offrant la possibilité d’exposer des échantillons et des supports publicitaires”.

Les entreprises peuvent manifester leur intérêt pour cette mission en remplissant le formulaire de participation avant le 20 novembre 2025 : https://tinyurl.com/2jzank9h