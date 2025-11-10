Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, samedi, après-midi, au palais de Carthage, l’ingénieur tunisien en pétrochimie, Ali Ben Hammoud, diplômé de l’université des industries chimiques de Shanghai en Chine.

Cité dans un communiqué, le chef de l’État a saisi l’occasion pour saluer l’engagement et le sens aigu de responsabilité nationale dont a fait preuve l’ingénieur Ali Ben Hammoud ainsi que d’autres compétences tunisiennes lorsqu’il a répondu sans hésitation à l’appel du devoir sacré pour trouver des solutions à la situation environnementale à Gabès.

Le chef de l’Etat a en outre salué la conscience élevée du peuple tunisien dans les différentes régions du pays qui a adhéré à la bataille de libération nationale sur tous les fronts pour lutter contre les réseaux de corruption et barrer la route à ceux qui se portent en faux adeptes de la réforme alors que leurs agissements ont contribué à la destruction du pays et à la dilapidation des deniers publics.

“Leurs visées, désormais bien connues de tous, étaient de dilapider les richesses du pays et de faciliter la cession des établissements et des entreprises publics”, a fait savoir le chef de l’Etat, saluant les habitants de Gabès qui se sont tenus aux côtés des forces de sécurité et ont donné des leçons de patriotisme en déjouant les tentatives suspectes visant à exploiter leurs souffrances.

Il a, dans ce contexte, rappelé qu’il a rencontré à maintes reprises nombre de jeunes de la région Gabès qui lui ont avancé des solutions scientifiques et réalistes à la situation environnementale, ajoutant que ces propositions n’ont pas eu d’écho et ont été ignorées par ceux qui étaient au pouvoir à l’époque.

Afin de remédier à la situation, le président de la République a chargé l’ingénieur Ali Ben Hammoud de former une équipe de travail qui aura pour mission de trouver en urgence des solutions immédiates à la crise environnementale de Gabès en attendant d’élaborer des solutions stratégiques à la question environnementale dans cette ville et le reste des régions du pays.

Au terme de la réunion, le chef de l’Etat a souligné que le terme « Hogra » tiré du dialecte tunisien et qui a refait surface lors des récentes manifestations enclenchées à Gabès, doit disparaître à jamais de l’usage courant des Tunisiens, réitérant l’engagement inflexible à garantir le droit à la dignité à tous les tunisiens malgré les incessantes manœuvres orchestrées par les comploteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.