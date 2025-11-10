Le résultat net global des établissements de factoring s’est amélioré de 9% pour s’élever à 11 MD, au titre de l’exercice 2024, indique le Rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’Exercice 2024, publié samedi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En effet, le produit net de factoring a enregistré une amélioration de 12,4% ou 2,9MD en 2024, pour atteindre 27 MD., précise la même source, ajoutant que le produit en question provient à hauteur de 61% de la marge d’intérêts, de 32% des commissions nettes et de 7% des gains nets sur portefeuille-titres, a expliqué la même source.

Ce produit net de factoring a été affecté pour couvrir les charges opératoires à hauteur de 34,3 %, le risque de crédit à hauteur de 7,4 % et l’impôt sur les bénéfices à hauteur de 12,7%.

Toutefois, l’activité des établissements de factoring a enregistré, au titre de l’exercice 2024, un net repli avec une baisse de l’encours des financements de 28 % (contre une hausse de 11,8% en 2023), pour s’établir à 233 MD.

Du côté des ressources, l’année 2024 a été marquée par une baisse de 35 % (57 MD) des emprunts mobilisés principalement auprès des banques. La structure des ressources révèle l’importance des certificats de dépôt qui représentent 61,9 % du total des ressources, suivis par les ressources bancaires (26,7%) et les emprunts obligataires (11,4%).