Les établissements de paiement ont effectué, en 2024, environ 4,2 millions de transactions pour un montant total de l’ordre de 1632 MD, contre respectivement 1 million de transactions et 495 MD en 2023, selon la 14e édition du rapport annuel sur la supervision bancaire, au titre de l’exercice 2024, publié, samedi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En termes de nombre, 65,2% des transactions proviennent des opérations de paiement (paiement des échéances de micro-crédits, recharge téléphonique et paiement des factures), 32,4% proviennent des opérations de transferts de fonds (réception de fonds de l’étranger et transferts nationaux) et 2,4% proviennent des opérations de cash-in et cash out.

En termes de montant, 57,6% des transactions proviennent des opérations de transferts de fonds, 31,3% proviennent des opérations de paiement sous forme principalement d’opérations de paiement des échéances de micro-crédits et 11% proviennent des opérations de cash-in et cash out.

Le produit net du paiement consolidé des établissements de paiement en activité s’est établi à 9,7 MD, au titre de 2024, enregistrant une croissance d’environ 8,4 MD par rapport à 2023, a fait savoir la BCT.

Le niveau de ce produit demeure insuffisant et ne permet pas de couvrir les importantes charges d’exploitation, ce qui explique les pertes affichées par ces établissements, qui ont atteint 17,3 MD au titre de l’exercice 2024, contre 12,4 MD au titre de l’exercice 2023. A noter, à la fin 2024 les établissements de paiement en activité totalisent un actif de 94,3MD.

Ils offrent leurs services à travers un réseau composé de 51 agences propres et de 3 463 agents mandatés. Les agents de paiement mandatés sont localisés essentiellement sur le Grand Tunis (28,6% du total) suivi du gouvernorat de Sfax (7,4%) et de Sousse (7%), a-t-on rappelé.

Le nombre total des comptes de paiement ouverts auprès des établissements de paiement s’élève à 78 930 comptes à fin 2024 dont 30% seulement sont actifs.