En 2024, le volume des émissions de bons du Trésor sur le marché primaire a diminué de 11,8%, s’établissant à 14, 327 millions de dinars (MD), selon l’analyse des risques liés à l’activité du marché financier et à l’épargne collective apparue dans le rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’Exercice 2024, publié samedi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En contrepartie, les Bons du Trésor Assimilables (BTA) ont repris, représentant 32% de ces émissions après une quasi-absence en 2023. D’un autre côté, l’emprunt obligataire national 2024 a permis de mobiliser 5 100 MD.

Pour ce qui est des émissions privées par appel public à l’épargne (APE), elles sont revenues à 365 MD en 2024 contre 522 MD en 2023, marquant une deuxième baisse annuelle consécutive et ont été effectuées exclusivement par les institutions financières sur le compartiment obligataire. La part de l’investissement étranger en portefeuille dans la capitalisation boursière a diminué, passant de 21,2% à fin 2023 à 19,6% au terme de l’année 2024.

Le solde net des transactions réalisées par les investisseurs étrangers sur la cote de la Bourse a été négatif, atteignant 96 MD.

Par ailleurs, quatre sociétés ont été radiées de la cote de la bourse, à savoir « SERVICOM », « MIP », « ELECTROSTAR » et « Gif-Filter », ce qui a ramené le nombre des sociétés cotées à 74 unités à fin 2024. La dynamique positive de l’activité des Organismes de placement Collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a continué avec un rendement annuel de 6,5% en 2024 contre 6,1% en 2023, ainsi qu’un accroissement des actifs nets de 1 217 MD ou 21% en 2024, pour se situer à 7 005 MD. Les unités obligataires accaparent 86% de ces actifs.