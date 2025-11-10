La Banque centrale de Tunisie (BCT) a maintenu en 2024, pour la cinquième année consécutive, sa démarche prudente et proactive d’encadrement des politiques de distribution des dividendes et de durcissement des règles des provisions collectives destinées à couvrir les risques latents, a indiqué le Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri, dans sa présentation du “Rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’Exercice 2024”, que vient de publier de l’institut d’émission.

«Cette démarche a permis de consolider davantage la position des fonds propres et de la liquidité du secteur bancaire avec un LCR (Ratio de Couverture de Liquidité) moyen de 223,3%, un ratio de solvabilité global de 14,4 % et un ratio Tier 1 (indicateur de la solvabilité d’une banque, mesurant sa capacité à couvrir ses risques avec ses fonds propres), de 11,7 % procurant, ainsi, au secteur un coussin de sécurité de plus de 4 points de pourcentage pour absorber d’éventuels chocs liés au contexte économique »,a-t-il souligné .

Et de rappeler que le système bancaire tunisien a évolué en 2024, dans un contexte national et international particulièrement, marqué, par une conjoncture économique complexe et instable, une montée des tendances protectionnistes et des tensions géopolitiques persistantes.

Dans cet environnement complexe, la BCT a poursuivi avec constance ses efforts visant à préserver la stabilité financière et à consolider la solidité du système bancaire au service de l’économie nationale et de l’intérêt général.

Néanmoins, l’institut d’émission demeure préoccupé par la persistance et l’acuité de certaines sources de vulnérabilités pesant sur la stabilité du secteur bancaire, en l’occurrence une croissance économique atone, un ralentissement sans précédent de l’activité de crédit lié particulièrement à la faiblesse de l’investissement privé, une exposition accrue du secteur bancaire sur les entreprises publiques qui connaissent des difficultés et une montée préoccupante des risques de crédit.

En effet, la part des créances classées s’est aggravée de 200 points de base au cours des deux dernières années pour atteindre 14,5% à fin 2024, reflétant les difficultés rencontrées par les entreprises privées et notamment, les PME.

Nouri, a affirmé que la BCT demeure pleinement mobilisée, face à ces défis, pour poursuivre les mesures prudentielles préventives afin d’assurer les conditions de la stabilité financière et de parachever l’alignement du cadre de régulation prudentielle avec les standards internationaux.

A cet effet, la banque des banques a, officiellement, lancé, en avril 2025, une consultation élargie auprès du secteur bancaire et de toutes les parties prenantes sur un large programme de réformes prudentielles et normatives, couvrant les normes d’adéquation des fonds propres, les règles de classification et de couverture de risque et un guide IFRS 9 (Normes Internationales d’Information Financière).

Renforcement des dispositifs de conformité et de gestion du risque de blanchiment d’argent

Le Gouverneur de la BCT a, en outre, affirmé que l’institut d’émission veille toujours à renforcer les dispositifs de conformité et de gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme conformément aux recommandations du GAFI. Cet engagement s’inscrit dans une démarche globale visant à préserver la stabilité financière et à renforcer la confiance des partenaires nationaux et internationaux.

A ce titre, la BCT a formalisé un nouveau processus interne de surveillance des risques de BA/FT/FP au niveau du secteur bancaire reposant sur une approche basée sur les risques.

Parallèlement, elle œuvrera à intégrer la dimension environnementale et sociale dans la gouvernance des risques bancaires et le financement de l’économie.