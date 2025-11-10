Le gouvernorat de Bizerte a accueilli, samedi, un groupe touristique de plus de 300 visiteurs de diverses nationalités, parmi lesquels, plusieurs influenceurs, créateurs de contenu et entrepreneurs participant au Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale (JCI), organisé en Tunisie du 4 au 8 novembre 2025.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à valoriser le patrimoine naturel et culturel des différentes régions du pays, tout en promouvant un développement économique et touristique équilibré.

L’objectif étant de renforcer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination conjuguant beauté naturelle, richesse culturelle et offre touristique de qualité.

Accueilli dans des conditions optimales, le groupe a bénéficié d’un programme élaboré par le ministère du Tourisme en coordination avec les autorités régionales de Bizerte. L’initiative a suscité une forte mobilisation des structures locales et du tissu associatif pour assurer un accueil exemplaire aux hôtes de la région.

Le programme a permis aux visiteurs de découvrir les principaux atouts de la ville, notamment le vieux port, les remparts historiques, ainsi que les ruelles pittoresques de la médina où les habitants ont réservé au groupe un accueil chaleureux.

A cet égard, l’ancien responsable à la Jeune Chambre Économique du Canada, Louay Haj Ali, a salué la qualité de l’accueil, soulignant « la beauté, la propreté et l’authenticité de Bizerte, ainsi que la richesse de son patrimoine artisanal et architectural ».

Les visiteurs ont également exploré le Musée océanographique, abritant une grande variété d’espèces marines venues du monde entier, avant de découvrir le savoir-faire des artisans de Sejnane, dont la poterie est inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Un marché artisanal, organisé sur le site du vieux port, a permis d’exposer les créations locales, les produits du terroir et les spécialités culinaires emblématiques de la région.

Dans le cadre de la promotion de l’oléo tourisme, le groupe s’est rendu dans une ferme écologique primée à l’international pour la qualité de son huile d’olive biologique.

La visite s’est poursuivie à la réserve naturelle d’Ichkeul, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où les touristes ont pu apprécier la richesse écologique du site, la diversité de sa faune et flore, ainsi que les efforts de préservation déployés pour maintenir l’équilibre de cet écosystème unique.

La délégation touristique était accompagnée par le gouverneur de Bizerte et président du conseil régional du tourisme, Salem Ben Yaâcoub, ainsi que par des représentants du ministère du Tourisme et des membres du comité régional d’organisation.