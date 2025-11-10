Le budget alloué à la mission spéciale de la présidence de la République, dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026 est estimé à environ 229,705 millions de dinars, selon le rapport de la commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l’étranger et de l’immigration de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et de la commission de l’investissement et de la coopération internationale du Conseil national des régions et des districts (CNRD), présenté lors de la séance plénière commune des deux institutions parlementaires qui s’est tenue ce samedi matin.

Les dépenses de la présidence de la République sont réparties comme suit :

-Salaires : 168,831 millions de dinars

-Gestion : 35,500 millions de dinars

-Interventions : 9,551 millions de dinars

-Investissement : 14,894 millions de dinars

Les crédits sont répartis selon les programmes de la « Sécurité présidentielle et la protection des personnalités officielles (dépenses du programme de sécurité nationale et des relations extérieures, réalisation d’études et de recherches prospectives), la « Sécurité présidentielle et la protection des personnalités officielles » (protection du président de la République et des personnalités officielles, sécurisation des sièges souverains, gestion, formation et interventions) et « Programme de direction et de soutien » (direction, soutien, prise en charge des victimes d’attentats terroristes et contrôle administratif et financier).