Le réseau d’agences bancaires s’est consolidé, en progressant de 2 041 agences à fin 2023, à 2 064 à fin 2024, soit une agence pour 5 800 habitants, contre une agence pour 5 806 habitants une année auparavant, selon le Rapport annuel sur la supervision bancaire/Exercice 2024, publié samedi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT) .

Les deux tiers des agences (67%) sont situées dans le Grand Tunis et au Centre-Est. Le réseau de deux banques privées s’étend à plus de 200 agences.

L’analyse de la bancarisation en termes de comptes montre que le nombre de comptes bancaires a évolué, sur les 5 dernières années, de 1,6% en moyenne par an, pour dépasser les 10,6 millions de comptes à fin 2024.

Le nombre de cartes bancaires émises à fin 2024 s’élève à 5,5 millions de cartes, soit une baisse de 21,4% par rapport à 2023 expliquée par une opération d’assainissement des cartes non actives. En revanche, le nombre de DABs/GABs a poursuivi son augmentation avec une moyenne annuelle de 3% sur les 5 dernières années pour s’établir à 3 305 unités à fin 2024.