L’encours des crédits à l’économie a atteint 118,6 milliards de dinars en 2024, enregistrant, ainsi, le même rythme d’accroissement observé au cours de l’année 2023, soit 2,8%, indique le Rapport annuel sur la supervision bancaire/Exercice 2024, publié samedi, par la Banque centrale de Tunisie.

L’analyse de l’évolution des crédits par catégorie de bénéficiaire fait apparaître une forte augmentation de l’encours des crédits accordés aux entreprises publiques, passant de 8,3% en 2023 a 9,5% en 2024, alors que l’évolution de l’encours des crédits accordés aux entreprises privées s’est maintenue à 1,5% au même titre qu’en 2023.

Par ailleurs, la répartition sectorielle des crédits aux professionnels fait apparaître une hausse de la part des crédits consentis aux secteurs des services et de l’agriculture et au détriment du secteur de l’industrie.

S’agissant des crédits aux particuliers, l’endettement des particuliers auprès du secteur bancaire a totalisé 29 407 MD en 2024 contre 28 754 MD l’année précédente, soit une progression de 2,3% (contre 3,1% en 2023 et 4,8% en 2022). Cette décélération s’explique principalement par le fort ralentissement des crédits à l’habitat dont le taux de croissance s’est limité à 0,8% en 2024.

Par ailleurs, la part des crédits aux particuliers dans le total des crédits à l’économie s’est stabilisée au cours des trois dernières années, atteignant 24,8% à fin 2024. Leur part dans le PIB est passée de 19,3% en 2023 à 18,5% en 2024.