La réalisation de la sécurité alimentaire nationale et la gestion rationnelle des différentes saisons agricoles passent par le soutien de l’agriculteur et la facilitation de son travail, tout en assurant une coordination étroite entre les différents organismes de contrôle pour sécuriser les circuits de distribution et lutter contre le monopole, en respectant la loi et en protégeant l’intérêt public”, a estimé vendredi le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques, Hamadi Lahbib.

Il a également souligné, lors d’une séance de travail conjointe tenue vendredi et qui a réuni des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et des ministères du Commerce, du Développement des exportations, de l’Intérieur et des Finances, l’importance d’adopter une approche participative entre les ministères concernés pour unifier les procédures, adopter une vision pratique qui assure la pérennité du système agricole et valoriser les efforts des agriculteurs dans les différentes régions, qui sera traduit sur le terrain à partir de la semaine prochaine, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à soutenir les agriculteurs et à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés à divers stades de la production et de la promotion.

La réunion a été également consacrée à l’examen des mesures nécessaires et pratiques pour faciliter le processus de promotion des produits agricoles (agrumes, dattes, olives, grenades et pommes) et surmonter les obstacles administratifs et logistiques rencontrés par les agriculteurs, tout en assurant l’efficacité du contrôle et en faisant face à diverses formes de spéculation et de monopole.

La réunion a abordé trois axes principaux, lies principalement à l’examen des moyens permettant de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs en simplifiant les procédures de déplacement et de commercialisation des produits, en passant en revue certaines dispositions administratives qui les accablent, ainsi que faciliter le processus de stockage pour préserver les produits et assurer leur qualité.

Lors de cette réunion, les participants ont discuté de la question de faciliter les procédures pour effectuer les paiements et lutter contre l’évasion fiscale, d’une manière qui assure un équilibre entre la stimulation de la production et le respect des droits fiscaux, selon la même source.

Ils ont, à cette occasion, souligné la nécessité d’assurer l’approvisionnement des produits agricoles dans les meilleures conditions possibles, et d’assurer le bon déroulement des opérations de transport, de stockage et de commercialisation, d’une manière qui contribue au succès des saisons agricoles et au maintien de la stabilité des prix sur le marché intérieur.