Les travaux de la première conférence sur la valorisation des études de recherche scientifique et des technologies modernes dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’industrie alimentaire ont démarré vendredi à Hammamet, avec la participation de représentants de laboratoires et d’établissements de recherche scientifique de Tunisie et d’Algérie.

Cette conférence, qui se tient durant deux jours, constitue une occasion pour s’informer des nouveautés en matière de recherches, d’expériences et innovations technologiques dans ces domaines et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les structures officielles et les institutions des secteurs public et privé.

A cette occasion, le directeur général du centre de recherche et de technologies de l’eau, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Hakim Gabtni a souligné l’importance de faire connaitre les technologies modernes et les applications réalisables dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie, étant donné que la sécurité alimentaire est étroitement liée à la sécurité en matière d’eau et d’énergie.

Il a indiqué que la mise en œuvre des stratégies nationales dans ces domaines, telles que la “stratégie de l’eau 2050” et la “stratégie de l’énergie alternative”, nécessite le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé.

Gabtni a relevé l’importance d’exploiter les résultats de la recherche scientifique sur le terrain, d’autant que la Tunisie s’est orientée vers l’adoption des méthodes d’agriculture intelligente et l’utilisation de l’énergie solaire.

Concernant le secteur de l’eau, il a souligné que les stations de dessalement à Sfax et à Gabès sont entrées en service en 2024, soulignant l’importance de l’échange d’expériences avec les pays voisins, en particulier l’Algérie, qui a une expérience pionnière dans le domaine du dessalement de l’eau de mer.

Gabti a appelé, à la nécessité de renforcer les approches de sensibilisation pour préserver les ressources hydrauliques.

De son côté, l’universitaire au Centre national des sciences et technologies nucléaires de Sidi Thabet, Mariem Mesaad Garfali, a souligné l’importance de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de la recherche scientifique, afin de valoriser les études et recherches appliquées et de palier les difficultés qui entravent leur exploitation.

A noter que le programme de la conférence comprend plusieurs interventions axées essentiellement sur la présentation des études élaborées dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des industries alimentaires et des ateliers sur l’économie verte, les législations dans le secteur de l’environnement et les perspectives de coopération tuniso-algérienne.