La campagne de cueillette des olives dans le gouvernorat de Sidi Bouzid a démarré récemment, avec des estimations à la production de l’ordre de 500 mille tonnes, a indiqué le commissaire régional au développement agricole, Chokri Ouji dans une déclaration à l’agence TAP.

La production au titre de la saison agricole 2025-2026 dépassera celle de la campagne précédente (310 mille tonnes), a-t-il précisé, notant qu’elle représente 20% de la production nationale.

À ce jour, 34 huileries sur un total de 119 ont entamé leurs activités avec une capacité d’extraction de plus de 6000 tonnes/jour.

En matière de nouveautés, la région connait cette année l’installation d’un laboratoire d’analyse et de dégustation d’huile d’olive au siège du bureau régional de l’huile à Sidi Bouzid, en vue de permettre l’évaluation de la qualité des huiles produites et d’éviter aux agriculteurs de se déplacer vers d’autres régions.

Les oliveraies de Sidi Bouzid se composent de quelque 23 millions pieds d’oliviers, couvrant 307 mille hectares, soit 45% de la superficie totale du gouvernorat et 9% des superficies arboricoles.